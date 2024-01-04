ارتفاع أسعار الذهب عالميا مدعومة بانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في شهر ديسمبر، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين، لصدور بيانات البطالة الأسبوعية، للحصول على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري.

أسعار الأوقية بالبورصة العالمية ترتفع 6 دولارات

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، «إن أسعار الأوقية بالبورصة العالمية ارتفعت بنحو 6 دولارات، لتسجل مستوى 2047 دولارًا، وسجل جرام عيار 24 سعر 3617 جنيهًا، وسجل جرام عيار 18 سعر 2713 جنيهًا، فيما سجل جرام عيار 14 نحو 2110 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و320 جنيهًا».

وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن شهر ديسمبر، الصادر مساء أمس، أن أعضاء المجلس الفيدرالي، يرجحون خفض أسعار الفائدة بنحو ثلاث مرات في عام 2024.

توفير الاقتصاد الأمريكي لـ8790 مليون فرصة عمل

واتفقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تحدد معدل الفائدة، على تثبيت معدلها الأساسي عند نسبة تتراوح بين 5.25% و 5.5%، في حين أظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس أيضًا، تكشف ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد، بالرغم من توفير الاقتصاد الأمريكي لـ8790 مليون فرصة عمل في شهر نوفمبر، فيما كانت القراءة السابقة 8852 مليون فرصة.