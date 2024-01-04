شعبة الذهب تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار

أعلن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع بداية موسم إجازات منتصف العام، وتوافر كميات مع المصريين القادمين من الخارج، وذلك استفادة من قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية.

خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وجود كميات كبيرة من الذهب مع الوافدين سيحقق توازنا بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطا علة الأسعار خلال اليومين الماضيين وبين المعروض، ما سيساهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أسعار الذهب بالفعل بدأت في الانخفاض خلال الأيام الماضية، بفضل مجهودات الدولة والشعبة في ضبط الأسواق في المسار الصحيح لها.

أسباب تتحكم في سعر الذهب

وعن أهم الأسباب التي تتحكم في سعر الذهب، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار ترتبط بالعديد من المحددات التي تؤثر عليها، ومنها الأسعار العالمية للذهب وأسعار صرف الدولار، وأسعار وتكاليف مدخلات الإنتاج، بجانب العرض والطلب الذي يعد من أهم محددات الأسعار.