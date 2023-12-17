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تراجعات كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. وخبير يوضح السبب

كتب:

مارينا رؤوف
12:49 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعات كبيرة في الأسعار، حيث جاءت التراجعات الكبيرة والمفاجئة، نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار أمام العملات الأخرى.

وجاءت التراجعات الكبيرة التي حدثت في أسعار الذهب العالمية عقب الارتفاع الكبير والقياسي التي وصلت له الأسعار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أنّها حولت ارتفاعها إلى تراجع كبير. 

ارتفاع مؤشرات الدولار

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.55% للمتاجرة به ليصل إلى 102.14 نقطة.

وجاءت انخفاضات الذهب نتيجة تصريحات من أحد أعضاء الفيدرالي الأمريكي، والذي أشار إلى أنّ ارتفاعات الذهب الكبيرة غير مبررة خاصة وانها مبنية فقط على توقعات لحركة أسعار الفائدة المستقبلية، خاصة أنّه تحدث أي أمور جديدة تغير التوقعات وتجعل الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة.

خاصة أنّه أكد أنّ الفيدرالي الأمريكي حتى الآن لم يناقش فعليًا الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة، وقد تسببت هذه التصريحات في خفض أسعار الذهب وتراجعه بشكل كبير لتسجل الأوقية 2027، بتراجع نسبته 0.40%.

ارتباط الذهب بالدولار

وقال محمد العرفي، الخبير الاقتصادي وشؤون الذهب، إن الذهب تأثر بشكل مباشر بتحركات الدولار والتصريحات التي تصدر من الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وأضاف العرفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الذهب والدولار، فكلما ارتفع مؤشر الدولار انخفضت أسعار الذهب، وكذلك العكس، وهو ما يفسر ارتفاع الذهب في أوقات انخفاض الذهب، وجاءت تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي، في صف الدولار وعلى حساب الذهب وهو ما يفسر اتجاه الذهب لتحقيق خسائر في أسعاره.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.