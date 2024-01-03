ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق العالمية.. هذه أبرز الأسباب

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت حوالي 0.48%، لتنهي تعاملات الأسبوع عند 2062.98 دولار للأونصة، أي أنه لا يزال فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار، وذلك بفعل مجموعة من الأسباب ترصدها «الوطن» في التقرير التالي:

توقعات خفض الفائدة وراء ارتفاع الذهب

جاء ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية نتيجة استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة، وذلك مع انخفاض الدولار، على خلفية التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، بحسب تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 13.10% خلال عام 2023، لتسجل أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 2020.

تراجع أسعار النفط تدفع الذهب للارتفاع

كما تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة 2.57%، لتستقر عند 77.04 دولارًا للبرميل، وتنهي أسبوع التداول القصير على خسائر، حيث هدأت المخاوف بشأن انخفاض الإنتاج، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع ولكن بشكل طفيف.

علاوة على ذلك، أعلنت شركات الشحن العالمية بما في ذلك شركة (Maersk)، وشركة (CMA CGM) في بداية هذا الأسبوع، عن عودتها إلى مسارها البحري في البحر الأحمر، مما يشير إلى احتمالية عودة حركة التجارة الإقليمية إلى طبيعتها بشكل تدريجي مرة أخرى.

وشهدت أسعار النفط تراجعات كبيرة خلال العام 2023 الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.32%، لتسجل أول انخفاض بقياس سنوي لها منذ عام 2020.