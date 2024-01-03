ارتفاع أسعار الذهب العالمية قبل اجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، ووسط ترقب المستثمرون محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وبيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

الذهب يرتفع 0.3%

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاع بنحو 0.3% إلى 2064.55 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2073 دولارًا.

الدولار الأمريكي يتراجع 0.2%

وتراجع الدولار الأمريكي 0.2% مقابل منافسيه من العملات، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تخفيض أسعار الفائدة في 2024

وضاعف المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، بتشجيع من تباطؤ التضخم والميل الحذر للفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة في ديسمبر.

الذهب يرتفع 13% في عام 2023

وساعدت هذه التوقعات الذهب على تحقيق قفزة بنسبة 13% في عام 2023، وهي أول زيادة سنوية له منذ عام 2020، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ويتحول تركيز المستثمرون الآن، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، في وقت لاحق من اليوم.

وينتظر المستثمرون أيضًا، سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

الذهب يتجه إلى مستوى 2100 دولار للأوقية

وتوقع تيم ووترر كبير محللي السوق في «KCM Trade»، أن يتجه الذهب إلى مستوى 2100 دولار للأوقية على المدى القريب، إذا لم نحصل على مفاجآت صعودية في المقاييس الكلية.

التوترات في الشرق الأوسط

ويراقب المستثمرون عن كثب التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.