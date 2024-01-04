شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-1-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية حالة من الاستقرار، والذي سجل اليوم في بنك مصر 100.46 جنيه للبيع، و100.15 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من السطور التالية أسعار الدينار الكويتي في البنوك، والتي أعلنتها مواقع البنوك الرسمية في التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.46 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء، كما سجل الدينار الكويتي اليوم ببنك إسكندرية للبيع 100.71 وللشراء 97.01 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.20 ريال.