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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 3-1-2024 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
09:45 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

حافظ الدينار الكويتي اليوم 3-1-2024 على استقرار سعره في البنوك، الذي كان عليه منذ ختام تعاملات أمس، ليبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم، 100.22 جنيه للشراء، و100.67 للبيع، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وتستعرض «الوطن » في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم 3-1-2024 في المصارف، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية، والذي جاء كما يلي: 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 99.38 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

- كما وصل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 100.15 جنيه شراء و100.46 جنيه بيع. 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

- وعن سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي يبلغ 98.09 جنيه للشراء و100.78 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

- أعلن بنك الإسكندرية عن هدوء سعر الدينار الكويتي اليوم ليبلغ 97.10 جنيه شراء، و100.76 جنيه بيع.

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بقلم مريم حنفي