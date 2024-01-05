آخر موعد للمشاركة في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.. اعرف طرق التقديم

تواصل الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تلقي طلبات المشاركة في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، التي تنطلق فاعلياتها خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب هيئة الكتاب، يستمر استقبال الأعمال المشاركة في جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، حتى الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير الجاري.

فروع جوائز معرض الكتاب 2024

8 جوائز في مجالات الإبداع وهي:

النقد الأدبي الرواية القصة القصيرة شعر الفصحى شعر العامية الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد) كتاب الطفل

جوائز للشباب تحت سن 35 عامًا

النقد الأدبي.

العلوم الإنسانية.

6 جوائز تمنحها هيئة الكتاب بالتعاون مع هيئات الأخرى

1- أفضل كتاب في تحقيق التراث

2- أفضل كتاب مترجم

3- أفضل كتاب مترجم للطفل

4- أفضل كتاب في الفنون

5- أفضل ناشر مصري

6- أفضل ناشر عربي

شروط التقدم للجوائز

- أنّ يكون العمل طبعة أولى.

- أنّ يكون المؤلف مصريا.

- ألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- أنّ يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023.

- أنّ يتقدم المؤلف أو الناشر بـ3 نسخ من الكتاب المرشح.

- ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى.

- ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

طريقة التقديم في جوائز معرض الكتاب 2024

- بالنسبة للكتّاب الشباب، يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل، ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع المؤلف.

- التقدم يدويًا يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

- تقديم الأعمال بمبنى هيئة الكتاب بصفة شخصية، أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.