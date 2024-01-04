رقم قياسي لألبوم «مكانك» لعمرو دياب.. 30 مليون مرة استماعا في أسبوع

حقق ألبوم «مكانك» للنجم الكبير عمرو دياب رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق «أنغامي» أكثر من 30 مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

تفاصيل ألبوم النجم عمرو دياب

وبهذا الرقم يعد ألبوم مكانك أعلى ألبوم حقق معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم «مكانك» عبر تطبيق «أنغامي» يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

«بيوحشنا» كلمات تامر حسين، لحن مدين، من توزيع أحمد إبراهيم، وتسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

«سلامك وصلي» كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد يحيى توزيع أحمد إبراهيم.

«معرفش حد بالاسم ده» كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

«ظبط مودها» كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

«واخدين راحتهم» كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

«مكانك» كلمات تامر حسين لحن عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم.

«يا قمر» كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

«لوحدنا» كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي.

«الكلام ليك أنت» كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، وتوزيع أسامة الهندي.

«ما تتعوضش بحد» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع شريف فهمي.

«ما بتغيبش» كلمات ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

«المعنويات مرتفعة» كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.