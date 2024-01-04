دحلان: ياسر عرفات أشرف مسؤول فلسطيني ماليا ووطنيا

قال القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، إنّ سها عرفات ابنة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ظُلمت ولم تجد من يقف معها.

وأضاف دحلان، خلال حواره مع الإعلامي طوني خليفة مقدم برنامج «توتر عالي»، عبر قناة ومنصة «المشهد»، أنّ ياسر عرفات عاش ومات واستشهد وهو فقير ماليا، متابعا: «أنا شاهد على ذلك، كان عرفات وطنياـ وأشرف مسؤول فلسطيني ماليا ووطنيا مرّ على الشعب الفلسطيني ويجب ألا نزعجه».

وتابع القيادي الفلسطيني السابق: «الحرامية في فلسطين معروفين، والذين أساءوا لعرفات معروفين ومخطئين، والتاريخ سيشهد بذلك، ربما كان يصرف على ناس لم يستحقوا وهذه موضوع آخر».