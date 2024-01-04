«البيئة»: تركيب 7 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرتي مريوط والمنزلة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام 2023، على مختلف المستويات للوقوف على أي تغيير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات، وإعادة التوازن البيئي لها.

تركيب 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلى محطتين ببحيرة المنزلة، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، إذ بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظي، بالإضافة إلى إنشاء عدد 9 محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه في نهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة).

كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في 16 محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس.

تشغيل تجريبي لمحطات رصد في منطقة البحر الأحمر

كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء، الأمل، وبتروجلف بالبحر الأحمر)، بالاضافة إلى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 %، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90%، ووقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، وأيضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90%، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.