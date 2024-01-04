«البيئة»: زراعة 500 ألف شجرة لتحسين جودة الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ مصر نجحت في زراعة 500 ألف شجرة خلال عام 2023، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنَّ هذه الجهود تضمنت الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزي لوزارة البيئة، وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائس، والبدء في أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

ولفتت إلى أنَّه تمّ تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والمشاركة في أعمال تشجير طريق القاهرة السويس، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنَّ زراعة الأشجار لها العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية، إذ تعمل على تحسين جودة الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي.