وزيرة البيئة: تجميع 2.8 مليون طن من قش الأرز لمواجهة «السحابة السوداء»

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ مصر نجحت في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء خلال عام 2023، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تضمنت تجميع ما يقرب من 2.850 مليون طن من قش الأرز، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الملوثة، وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية.

وأضافت وزيرة البيئة، في بيان صادر اليوم، أنَّ جهود مواجهة هذه الظاهرة ساهمت في تحسن جودة الهواء في القاهرة الكبرى خلال عام 2023، حيث انخفضت نسبة تركيز الجسيمات الصلبة PM 2.5 من 200 ميكروجرام لكل متر مكعب إلى 150 ميكروجراما لكل متر مكعب، وهو ما يتوافق مع المعايير المصرية.

وأشارت إلى أنَّ الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لمكافحة التلوث البيئي، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى.