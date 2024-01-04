قطع المياه ببعض المناطق في الدقهلية السبت المقبل لمدة 6 ساعات
كتب:
آية حسنين
03:09 م | الخميس 04 يناير 2024
قطع المياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض قرى السنبلاوين يوم السبت المقبل 6 يناير، لمدة 6 ساعات تبدأ من الـ8 صباحا وحتى الثانية مساء، بسبب القيام ببعض الأعمال.
قطع المياه بالدقهلية
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه يوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، عن بعض القرى، وهي:
- قرية الحجايزة
- قرية الشرقيين
- قرية كفر سعد
- السرسي
- غزالة
- عزبة لوليا
- مليكة الكبرى
- مليكة الصغرى
- عزبة أبو حسين
سبب قطع المياه السبت بالدقهلية
وأشارت إلى أنّه يجرى قطع المياه بسبب قيام الشركة بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين، لمدة 6 ساعات فترة انقطاع المياه.
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.