قطع المياه ببعض المناطق في الدقهلية السبت المقبل لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض قرى السنبلاوين يوم السبت المقبل 6 يناير، لمدة 6 ساعات تبدأ من الـ8 صباحا وحتى الثانية مساء، بسبب القيام ببعض الأعمال.

قطع المياه بالدقهلية

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه يوم السبت من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً، عن بعض القرى، وهي:

- قرية الحجايزة

- قرية الشرقيين

- قرية كفر سعد

- السرسي

- غزالة

- عزبة لوليا

- مليكة الكبرى

- مليكة الصغرى

- عزبة أبو حسين

سبب قطع المياه السبت بالدقهلية

وأشارت إلى أنّه يجرى قطع المياه بسبب قيام الشركة بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين، لمدة 6 ساعات فترة انقطاع المياه.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.