خريطة قطع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى، اليوم، قطع المياه بالمحافظات للصيانة الدورية، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر قطع المياه اليوم، وحددت أماكن قطع المياه عن نجع الوحدة ومنشية النوبة وشرق السكة الحديد بالبغدادي ومساكن الدريسة ووحدة رفع البغدادي والمنطقة الصناعية بالبغدادي وبربخ السيول، وحددت مواعيد قطع المياه من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك نظرا لأعمال التطهير والتعقيم لمرشح مياه الزهراء بمنطقة نجع الوحدة.

أماكن قطع المياه

وأفادت شركة المياه بمحافظة الدقهلية بقطع المياه اليوم بقرية صهرجت الكبرى بميت غمر بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 مساء لأعمال الصيانة الشهرية.

موعد عودة المياه

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، عن قطع المياه في قرية عرب بخوخ بدائرة المركز وموعد عودة المياه، حيث تعود في تمام الساعة الثانية صباح اليوم بعد قطعها لإجراء أعمال الصيانة والتركيبات بخطوط المياه الرئيسية بداية من الساعة 10 مساء الثلاثاء.

نصائح قطع المياه اليوم

وتهيب شركات المياه بالمواطنين بأماكن قطع المياه اليوم الأربعاء ة خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على رقم 125 المجاني حيث توفر الشركات سيارات مياه صالحة للشرب توجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها وفي حالات الطوارئ.