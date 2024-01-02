تأجيل قطع المياه للصيانة الدورية بالمنوفية لاحتفالات عيد الميلاد

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، في بيان، تأجيل قطع المياه الدوري بالشركة لاحتفالات عيد الميلاد، وأوضحت ومواعيد قطع المياه الجديدة.

تأجيل قطع المياه بالمنوفية

وجاء في بيان الشركة، أن تأجيل قطع المياه جاء نظرا لاحتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وامتحانات نصف العام سيتم تأجيل أعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدوري المتبع بالشركة بكافة مناطق المحافظة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 وحتى الأربعاء الموافق 24/1/2024، على أن يتم استئناف أعمال الغسيل تباعا وفقا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدوري للشبكات بكافة مناطق المحافظة.

مواعيد قطع المياه بالمنوفية

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية غسيل محطات المياه وتطهير الخزانات وصيانة المروقات وفقا لخطة الصيانة الدورية المحدثة شهريا لمختلف مراكز ومدن المنوفية والقرى التابعة لها لمدة 4 ساعات طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة منها.