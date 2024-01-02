قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة للصيانة الجمعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال الصيانة بتغيير محبس 800 مم على خط MAIN HEADER، الخاص بخط الطرد بمحطة رفع ترسا 6.

تفاصيل قطع المياه عن مناطق بالجيزة

وأكدت محافظة الجيزة أن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة 5 يناير الجاري، وحتى الثامنة صباح السبت.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «كفر طهرمس - الطالبية فيصل - حسن محمد فيصل - التعاون - الطوابق - المطبعة - كعابيش - المريوطية - الصفا والمروة والمنشية - العريش - الكوم الأخضر مع شارع المستشفى - المريوطية هرم وفيصل».

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من الأعمال، كما كلف رؤساء أحياء الطالبية والهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة أي معوقات لعدم تأثيرها على أعمال الإصلاح.

توفير سيارات مياه مجانية

كما أكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.