تخصيص 12 شقة سكنية لـ«تمريض» مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الموافقة على تخصيص 12 شقة سكنية لاستخدامها كاستراحة وسكن للهيئة التمريضية، بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة البنوك، تيسيرا لعمل الأطقم التمريضية، بتوفير مسكن قريب من عملهم بالمستشفى الجديد.

توفير سكن مناسب للهيئة التمريضية

وأضاف النعماني، في بيان، أن إدارة جامعة سوهاج حرصت على التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان؛ لتوفير سكن مناسب للهيئة التمريضية، داخل مدينة سوهاج الجديدة، فتمت الموافقة على تخصيص 12 شقة سكنية بالعمارة رقم 3 بمنطقة البنوك، وجار الآن تجهيزها وفرشها للانتقال والانتفاع بها في أقرب وقت ممكن.

أهمية الدور الحيوي لهيئة التمريض

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إنه نظرا لزيادة أعداد الهيئة التمريضية، نتيجة زيادة الإقبال على الخدمات الصحية المتنوعة التي تقدمها المستشفى الجامعي الجديد، فأصبح الأمر ملحاً لتوفير سكن قريب وآمن للتمريض والهيئة التمريضية، منوها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة التمريضية في سبيل الوصول لخدمة طبية تليق بالمترددين على المستشفى الجديد.

ومن جهته قال الدكتور احمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد أن عدد الهيئة التمريضية بالمستشفى بلغ 245 منهم 155 فني تمريض، و90 أخصائي تمريض، موضحاً أنّه تم استلام الشقق وهي عبارة عن غرفتين وصالة، وجارٍ تأثيثها وفرشهم بأحدث الأثاث، و سعة كل شقة 6 أفراد من الهيئة التمريضية، وتبعد عن المستشفى الجامعي الجديد بمسافة لا تزيد على كيلو متر واحد.