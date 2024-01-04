«التعليم» تعلن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تُجرى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفق عدّة إجراءات.

مواعيد عقد الامتحان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحان إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي للدور الأول، تبدأ اعتبارا من السبت 22 يونيو 2024، بينما تُعقد امتحانات الدور الثاني اعتبارا من السبت 24 أغسطس 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بدخول الامتحان، كما يلي.

- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالي، الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2023-2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه (العلمية - الأدبية) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم.

- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوي لأول مرة عليهم تسجيل بيانتهم (استمارة إلكترونية جديدة) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.

- الطلاب الناجحون بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل مصر أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي على نظام المنازل ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم .

- الطلاب الذين سجلوا استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد دون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، وحال إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة (إسقاط القيد)، وبعد ثبوت العذر القهري وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم (237) لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته، ولا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.