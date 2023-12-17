وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بالبابل شيت.. والتصحيح إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وأعمال التظلم على نتيجة الثانوية العامة، موضحا أنّه يتم عقد الامتحان وفق نظام البابل شيت وتصحيحه إلكترونيا من خلال التحول الرقمي والتكنولوجيا.

الإتاحة والتحول الرقمي والحوكمة والاستدامة

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوج، أنّه تم بناء خطة استراتيجية للوزارة 2024-2029، تقوم على الإتاحة والتحول الرقمي والحوكمة والاستدامة، وجرى تحديد الأولويات من التعليم الأخضر، والانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة.

وأوضح حجازي، أنّ الخطة هدفها الاستدامة وتوفير التمويل وتحديد الأولويات في الخطة الاستراتيجية، موضحا أنّ هناك تحديات وإنجازات، فمن التحديات عجز المعلمين وارتفاع الكثافات.

وأكد وزير التعليم، أنّ التحول الرقمي يقدّم حلولا من خلال تقديم خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أنّ الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجاني.