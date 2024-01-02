شبورة كثيفة على الطرق بمدن القناة غدا.. و«الطوارئ» تحذر السائقين

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في منطقة القناة وسيناء مساء اليوم، من شبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة، تصل إلى حد الضباب، وقد تؤثر على الحركة المرورية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، نُشر على الصفحة الرسمية عبر «فيسبوك»، إن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً، بارد ليلاً على كل الأنحاء، متوقعا أن تكون درجات الحرارة غدا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

شبورة ضبابية على الطرق

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أن الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذر بيان الشبكة الوطنية المواطنين من الحركة على الطرق السريعة والصحراوية خلال انتشار الشبورة بشكل كثيف وانعدام الرؤية الأفقية علي الطرق لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع حوادث مرورية.

كما ناشدت المواطنين ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور والتوقف حال غلق الطرق، مع التأكد من عمل مساحات زجاج السيارات بشكل طبيعي والتأكد من عمل مصابيح السيارة الامامية والخلفية لتحذير السيارات علي الطريق.

أمطار خفيفة على بعض المدن

وشهدت عدة مدن في مدينة القناة أمطارا خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية في العريش والإسماعيلية وسط انتشار الغيوم والسحب الكثيفة، مما ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وحذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار بنسبة 30% خلال الساعات المقبلة على مناطق من محافظات بورسعيد وشمال سيناء وأجزاء من مدينة الإسماعيلية.