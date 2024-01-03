رئيس البورصة: مستويات غير مسبوقة لرؤوس أموال سوق الأسهم في 2023

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم، حققت رقماً غير مسبوق خلال عام 2023، لتصل إلى 49.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 65%.

توزيع أرباح الشركات المقيدة في البورصة المصرية

أوضح «الشيخ» في كلمته بمؤتمر البورصة السنوي للعام 2023، اليوم، أن الشركات المقيدة في البورصة المصرية، قامت بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي 51.2 مليار جنيه خلال 2023، بزيادة بلغت 41% مقارنة مع 36.3 مليار جنيه إجمالي توزيعات عام 2022.

رأس المال السوقي للبورصة يمثل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي

وقال رئيس البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للشركات المقيدة ارتفع بنحو 78.9% لينهي عما 2023 عند مستوى 1.72 تريليون جنيه.

أضاف أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية يمثل نسبة 16.9% من الناتج المحلي الاجمالي وهي النسبة الأعلى منذ عام 2017.

أضاف: «ارتفع المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30)، بنسبة 70.5% عند مستوى 25905.54 نقطة، وهو مستوى تاريخي منذ عدة سنوات».

فيما صعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 70» بنسبة 95.3% خلال عام 2023، ليصل عن مستوى 5915.67 نقطة.

وفيما يخص مؤشر «إيجي إكس 100»، فقد ارتفع بنسبة 90.1% خلال العام 2023 مسجلا مستوى 7915.67 نقطة.

أوضح رئيس البورصة المصرية، أن هذه الارتفاعات جاءت مدعومة بعدة عوامل منها زيادة أرباح الشركات المقيدة وتحول عدد من الشركات التي كانت تحقق خسائر إلى الربحية، إضافة إلى إقبال المستثمرين خاصة الأفراد على الاستثمار في الأسهم لحماية مدخراتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم.