رئيس جامعة قناة السويس: أسئلة الامتحانات تقيس مهارات الطلاب

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة القناة تستهدف وضع امتحانات تُظهر الفروق الفردية بين الطلاب ومستوياتهم المختلفة، طبقاً لتوصيف المقرر، مشيرا إلى أن الامتحانات تراعي تناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل الأسئلة ولا يتجاوزه.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس لـ«الوطن»، أنه وجه على عمداء الكليات المختلفة، بألا يتم إدراج أسئلة من خارج المنهج المحدد بالتوصيف، وأن يكون توزيع الدرجات متوازناً بين أسئلة الامتحان.

مندور: 40 سؤالا موضوعيا لكل الامتحان

وقال الدكتور ناصر مندور، إن أسئلة الامتحانات تقيس المهارات والقدرات المختلفة للطالب، والتي تتضمن مهارات الحفظ وانتقال المعلومات والقدرة على التفكير، والإبداع والتحليل، مع مراعاة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي عند وضع الامتحان.

وأكد منظور، أن قرار مجلس الجامعة بوضع 40 سؤالا موضوعيا لكل ساعة امتحانية، سينفذ، وستكون موزعة على جميع محتويات المقرر، دون تجاهل أي جزء من أجزائه.

بدء التصحيح فور انتهاء كل امتحان

ولفت مندور، إلى أن عمليات التصحيح تتم أول بأول مع انتهاء كل امتحان، لضمان إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت، مع التنبيه على مراجعة الإجابات لحصول كل طالب على حقه.