عاجل.. «التعليم» تكشف آخر موعد لتحويل طلاب الثانوية العامة بين شعبتي العلمي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024 التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتى موعد أقصاه الخميس 22 فبراير.

امتحانات الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأكدت الوزارة أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس،