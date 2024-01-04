«التعليم» تحدد رسوم التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنَّه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسماً قدره 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 210 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.