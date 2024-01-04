«التعليم» تعلن موعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنّه على جميع الجهات المعنية، الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، ولن يُسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد، إلا بُناءً على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

استمارة الثانوية العامة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، سيكون 14 يناير الجاري، على أنّ يحفظ الطالب، البيانات بعد التسجيل ويطبع الاستمارة بمشتملاتها كافة.

وأضافت أنّ آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية، سيكون الخميس 22 فبراير المقبل، ويسلم الطلاب، الاستمارات للمدارس يوم الأحد الموافق 11 فبراير، وآخر موعد للتسليم 29 فبراير، ويجب التأكد من أنّ الاستمارات موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها، وهي كالآتي:

طلاب الشعبة الأدبية

اللغة العربية.

اللغة الأجنبية الأولى.

اللغة الأجنبية الثانية.

التاريخ.

الجغرافيا

علم النفس والاجتماع

الفلسفة والمنطق

التربية الدينية

التربية الوطنية.

الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (العلوم)

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى.

اللغة الأجنبية الثانية.

الفيزياء.

الكيمياء.

الأحياء.

الجيولوجيا والعلوم البينية.

التربية الدينية.

التربية الوطنية.

الاقتصاد والإحصاء.

طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات)

اللغة العربية.

اللغة الأجنبية الأولى.

اللغة الأجنبية الثانية.

الفيزياء.

الكيمياء.

الرياضيات البحتة.

الرياضيات التطبيقية.

التربية الدينية.

التربية الوطنية.

الاقتصاد والإحصاء.

خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة

وحددت الوزارة، خطوات مراجعة الاستمارة، إذ يسلم الطالب، الاستمارة الإلكترونية بعد طباعتها، إلى مسؤول شؤون الطلبة بالمدرسة، طبقاً لما سجله إلكترونيًا، وتسليم أصل شهادة الميلاد « كمبيوتر»، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب، وعند 3 صور حديثة مقاس 4 *60 سم، على أنّ تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة، مدونًا عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة، وخلفها، طبقًا لشهادة الميلاد، وتُختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

- يلتزم الطالب وولي أمره، بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية، الخاص بعدم حيازة الهاتف أوأية أجهزة أخرى داخل لجنة الامتحان، بعد اطلاعهما على القرار الوزاري المنظم لذلك.

- تعتمد المدارس، الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب، وكشوف (150 - امتحانات) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها، وعلى المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي:

الشعبة (مواد التخصص) واللغة الأجنبية الأولى والديانة ومواد الرسوب للطلاب الراسبين والمواد المترجمة.

- توضيح اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية أوالفرنسية أوالألمانية)، واللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية (التي يرغب الامتحان فيها»، على أنّ تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الثانية، هي لغته الأولى سواء الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية، يُرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم، ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية.

- يسجل طلاب مدارس اللغات، المواد التي سيؤدون الامتحان فيها باللغة الأجنبية الأولى.

- تُسدد 20 جنيهًا نظير استخراج بیان درجات رسوب عن كل طالب راسب مفيد، على أنّ تسدد المدرسة هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين، باسم الإدارة العامة للامتحانات.

- على أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات، التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجها، ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، واعتماد كشوف (50 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية).

- بالنسبة للمقيدين بـ3 ثانوي في المدارس الخاصة بمصروفات، ونجحوا في ثانية ثانوي من مديرية أخرى، على شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية، التأكد من إرفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم مع كشوف (50 د امتحانات).