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انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم.. طن «المسلح» بـ2130 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
03:03 م | الخميس 04 يناير 2024
الأسمنت

الأسمنت

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2259 جنيها، بانخفاض 23 جنيها عن أسعار الصباح، كما تراجع نحو 13 جنيها مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليسجل أدنى سعر 2100 جنيه للطن في محافظة القليوبية ودمياط والإسماعيلية.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وتوضح «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-1-2024 في الأسواق المصرية، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

الأسمنت الرمادي بـ2259 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيهات للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر أسمنت الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.