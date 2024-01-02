انخفاض كبير في سعر الأسمنت اليوم 2-1-2024 لأول مرة منذ 3 أشهر

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في مصر، تراجعًا كبيرًا خلال التعاملات الصباحية بقيمة 87 جنيهًا للطن الواحد، وهو التراجع الأكبر للطن منذ 3 أشهر، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2196 جنيها للطن وهي الأسعار التي يباع بها للمستهلك.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في الأسواق وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وهي أسعار المصانع والشركات يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر الأسمنت السويدي 2010 جنيهات للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2000 جنيه للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2030 جنيها للطن.

- سعر أسمنت حلوان 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت الفهد 2050 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2000 جنيه للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2010 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2020 جنيها للطن.