بعد تصدره الترند بمسلسل «حالة خاصة».. أبرز المعلومات عن طه الدسوقي

تصدر الفنان طه الدسوقي قائمة البحث على محرك جوجل، بالاضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع أولي حلقات مسلسله الجديد «حالة خاصة»، والذي يعرض علي منصة watch it، ويتناول خلاله عدة قضايا مجتمعية هامة من بينها قضية «التوحد»، وحاز على إشادة واسعة من الجمهور، وفي التقرير التالي يستعرض «الوطن» أبرز المعلومات والأدوار الفنية لـ طه الدسوقي قبل مسلسل «حالة خاصة».

بداية طه الدسوقي الفنية

تخرج طه الدسوقي في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبدأ حياته من خلال حفلات ستاند اب كوميدي بساقية الصاوي عام 2013، والتي أتاحت له الفرصة في إخراج طاقته الإبداعية في الكوميديا.

ولفت الفنان طه الدسوقي الأنظار بخفة ظله وتلقائيته، التي جعلت المخرج هادي الباجوري يستعين به في أحد الاعلانات مع النجم الراحل سمير غانم.

أبرز أعمال طه الدسوقي

قدم العديد من الأعمال الكوميديا فى السينما وتعاون خلالهم من نجوم الصف الأول من بينهم الفنان ماجد الكدواني بفيلم «فضل ونعمة»، وفيلم «المطاريد» مع أحمد حاتم، وفيلم «فرق خبرة»، والذي شهد تجربة شبابية ناجحة، بالإضافة لفيلم «فوي فوي فوي»، والذي يعرض بالسينمات حاليا.

شارك طه الدسوقي بعدة أعمال درامية، حققت بصمة قوية مع الجمهور، من بينها مسلسل «في بيتنا روبوت» مع الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وتم تقديم جزء ثانِ من العمل، بالاضافة لمسلسل «الصفارة»، مع الفنان أحمد أمين بالموسم الرمضاني الماضي، والذي حصل خلاله علي عدة جوائز عن دوره بالعمل.

استحوذ دسوقي على حب الجمهور، وتصدر حفل زفافه على فتاة أرمينية مؤشر البحث على جوجل، تدعى «نادين كتشيدجيان»، وذلك في أغسطس الماضي.