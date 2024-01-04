ذكاء طه الدسوقي يلفت الأنظار وغادة عادل تتعرض للتهديد في ثاني حلقات «حالة خاصة»

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «حالة خاصة»، العديد من الاحداث المثيرة في تصاعد تشويقي للأحداث، والتي يستعرضها «الوطن» فى السطور التالية.

أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة

بدأت أحداث الحلقة بفلاش باك لشخصية «نديم أحمد أبو سريع»، والذي يجسده الفنان طه الدسوقي، والذي كشف عن ذكائه الشديد منذ دراسته فى المدرسة وقدرته على حل المسائل الحسابية بمهارة شديدة.

وتوالت الأحداث باجتماع نديم مع زملائه بمكتب محاماة أماني النجار، والتي تجسدها الفنانة غادة عادل ويتدرب لديها في المكتب، ويبدأ مع قضية جديدة ويتفاجىء من موكلة تريد خلع زوجها لأنه يعاني من مشكلات في حياتهم الزوجية، ويحاول نديم البحث لها عن حل قانوني لكسب القضية.

ويبدأ عز المحامي، الذي يجسده الفنان حسن أبو الروس في منافسة نديم، ومحاولة سرقة أفكاره ونسبها إلى نفسه من أجل الظهور أمام أماني النجار، وإثبات مهاراته واستحقاقه للعمل معها في المكتب.

وانتهت أحداث الحلقة بتهديد أحمد المنباوى وهو رجل أعمال، للمحامية أماني النجار لرفضها توكيله في قضيته لأنها على غير مبادئها بالعمل وتحمل تصفية حسابات، وترفض العمل على القضية، فيلجأ إلى تهديدها من خلال زوجها والذي يجسده الفنان أحمد طارق.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل «حالة خاصة»، يعرض علي منصة Watch it، ويتضمن 10 حلقات، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل، طه الدسوقي، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، وآخرين من تأليف مهاب طارق واخراج عبدالعزيز النجار، وانتاج طارق الجنايني.