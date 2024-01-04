«السياحة» تحدد شرطا وحيدا لتنازل الابن الفائز في قرعة الحج لأحد الأبوين

كشف إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، شروط تنازل الابن الفائز في قرعة الحج عن فرصته بالحج لأحد والديه أو العكس، موضحا أنه لا بد أن يكون المتنازل والمتنازل إليه ضمن المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام، ولدى ذات شركة السياحة المنظمة للبرنامج.

التنازل عن الحج للآخرين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لن يسمح بإجراء استبدال أيا من الفائزين بقرعة الحج السياحي للآخرين، إلا في حالتين، وهما الوفاة أو صدور حكم نهائي مقيد للحرية شريطة أن تكون هاتين الحالتين قبل موعد إجراء القرعة، لافتا إلى أنه فى حال الاستبدال يجرى ذلك وفقا لقائمة الانتظار التي تضعها شركة السياحة المنظمة للبرامج (رأس التضامن).

تحصيل قيمة برنامج الحج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة إلى أن شركات السياحة ستبدأ عقب صدور نتيجة قرعة الحج السياحي في تحصيل كامل قيمة برنامج الحج لهذا العام، وذلك بحد أقصى 7 أيام من تاريخ ظهور النتيجة.