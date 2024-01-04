«الريادة» عن تخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن: جاء في توقيت مناسب

أشاد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن، مؤكدا أنه قرار يهدف إلى توفير أكبر قدر من الرعاية، بعد أن أفنوا سنوات كثيرة في خدمة بلادهم.

صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن

وأضاف حسانين في تصريحات لـ«الوطن» أن قرار الرئيس بتوجيه حزمة مالية لدعم كبار السن يعد جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقرتها خلال الفترة الماضية للنهوض بذات الملف لأعلى درجاته، مشيرا إلى أنه قرار جاء في توقيت مناسب، وسيوفر حياة كريمة لكبار السن.

وتابع رئيس حزب الريادة: «القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية لدعم كبار السن، بعد أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وظهر ذلك في حزمة قرارات أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، والتي جاءت لدعم الفئات المسنة وكبار السن».