«حزب الريادة»: لأول مرة 3 أحزاب تشارك في انتخابات الرئاسة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن ما يحدث منذ أول أمس، هو عرس ديمقراطي وسيستمر حتى اليوم، وقد كان دور الأحزاب السياسية ضعيفًا في الشارع المصري بالفترة الماضية، ولكن بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إفطار العائلة المصرية بشهر رمضان قبل الماضي، إلى الحوار الوطني ومشاركة جميع الأحزاب السياسية، ومن هنا كانت بداية الأحزاب للعمل بجدية في الشارع المصري.

وأضاف خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لأول مرة 3 أحزاب، يشاركون في العرس الانتخابي، عن الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي، الذي جاء نتيجة الحراك بعد الحوار الوطني، والعمل على الساحة السياسية.

وتابع أن الأحزاب شاركت في المؤتمرات، والقيام بمؤتمرات عديدة، ومخاطبة الجميع من خلال رؤية واحدة، وهي حملة وعي لمناشدة المواطن المصري على المشاركة في الانتخابات، لنطلق رسالة في العالم أن المواطن المصري في الداخل، لا يقل عن المواطن المصري التي أطلقها في الخارج.