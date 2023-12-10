حزب الريادة: مشاركة المصريين في أول أيام انتخابات الرئاسة مظاهرة حب للدولة

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّ مشاركة المصريين في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل مظاهرة حب للدولة المصرية ومؤسساتها، إذ خرج المصريون في شتى ربوع الوطن في أكثر من 11 ألف لجنة.

وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «أطلقنا في الحزب غرفة عمليات ونشاهد الواقع أيضا من خلال القنوات التلفزيونية، فالصورة خير معبر عن الشيء، حيث أرسل المصريون بالخارج رسالة للعالم رغم صعوبة الظروف المناخية، إلا أن المصريين من كل الفئات شاركوا مثل كبار السن والنساء والرجال».

وتابع رئيس حزب الريادة: «رغم بُعد المسافة بين البعثة الدبلوماسية والمناطق التي يقطن الناخبون المصريون في 121 دولة، إلا أنهم شاركوا في الانتخابات بكثافة باعثين رسالة مفادها أن المواطن المصري يدعم بلده دائما ويستخدم حقه الدستوري وهو الانتخاب، ثم تأتي الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، التي أدرك من خلالها المواطن المصري أن الدولة المصرية تتعرض لمخاطر ومؤامرة كبيرة لم تتعرض لها، والمصريون يرفضون تهجير الفلسطينيين من بلدهم».