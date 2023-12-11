رئيس حزب الريادة: حشود الناخبين أمام اللجان يدل على فخر واعتزاز المصريين

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، بالأجواء الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، موضحا أن هناك إقبال كثيف من المواطنين على اللجان، ولم ير ذلك من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة «إكسترا نيوز» أن الحشود أمام اللجان لم تقل عما كانت عليه في اليوم الأول، وهي ظاهرة تنم عن فخر واعتزاز من كل مصري بوطنه.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات استعانت بعدد من القضاة الاحتياطي في بعض اللجان بسبب كثرة الحشود أمامها، مشيرا إلى أن الانتخابات لأول مرة تستخدم طريقة برايل لمساعدة أصحاب الهمم.