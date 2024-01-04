«شعبة الكوافير»: ننشئ مركزا تدريبيا للشباب لتقليل نسب البطالة

أعلن محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وصالونات الحلاقة بالغرفة التجارية، تطبيق الشعبة لمبادرة رئاسة الجمهورية، التي تقضي بإنشاء مركز تدريب لتعليم الكوافير للشباب والشابات، في وزارة التضامن، من أجل مساعد الشباب والفتيات في الحصول على وظيفة عمل في مجال الكوافير.

الدجوي: لا تعطني السمكة ولكن علمني كيف اصطاد

وأوضح «الدجوي»، لـ«الوطن»، أن اليوم، شهد متابعة ميدانية لمركز التدريب في وزارة التضامن، للوقوف على آخر ما أنجزته الشركة المنفذة لبناء المركز، مشيرا إلى أن إنشاء ذلك المركز يعد تطبيقا مهما للمثل الصيني: «لا تعطني السمكة ولكن علمني كيف اصطاد».

تعلم الكوافير سيقضي على البطالة تدريجيا

وأضاف الدجوي، أن باحتراف الفتيات أو الشباب لحرفة الكوافير، سيتم توفير فرص العمل لهم، ومن ثم القضاء على البطالة بشكل تدريجي، لافتا إلى أن المبادرة تم تطبيقها من قبل، وحملت اسم «أصلها مصري»، وحينها كرمت وزيرة التضامن 150 فتاة، وتم منحهن معدات الكوافير الخاصة بهم، وتابع: «المبادرة بتوفر تدريب، واللي بيتخرج منها بيحصل على شنطة عدة، بمعدات وآلات للعمل بها، كما أن المبادرة محترمة وفيها يتم تحقيق مجهود مجتمعي لتوفير فرص عمل للشباب».