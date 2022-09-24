تفاصيل إنهاء حياة كوافير رجالي في المرج.. المتهم ألقاه من الطابق الثالث

قررت النيابة العامة حبس عامل بتهمة قتل طليق شقيقته داخل شقة الأخير في المرج، لوجود خلافات أسرية بينهما، وبحسب تحريات المباحث فإن المتهم يدعى «عثمان .أ»، 37 سنة، وتربص بطليق شقيقته «أحمد. ر»، 23 سنة، وذهب إليه في منزله ودخل معه في مشاجرة دامية انتهت بقتل الأخير بعدة طعنات، قبل أن يلقي المتهم جثة المجني عليه من الطابق الثالث فسقط على الأرض مهشم الرأس، وحضر الجيران على صوت ارتطام الجثة بالأرض.

القبض على المتهم بقتل طليق شقيقته

وتمكن المتهم من الهرب من مسرح الجريمة، لكن أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت في القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة، ونُقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته، واستمعت جهات التحقيق لأقوال 3 من شهود العيان أقروا أنهم عرفوا بخبر مقتل المجني عليه عندما انتبهوا إلى سقوطه على الأرض جثة هامدة، فأسرعوا إلى تغطية جثته، وعندما حاولوا الإمساك بالمتهم كان في يده سكين ملطخ بالدماء.

وبعد القبض على المتهم تم اقتياده إلى قسم الشرطة، وبسؤاله اعترف بتفاصيل جريمة قتل طليق شقيقته، موضحا أنه ذهب إلى المجني عليه في منزله من أجل معاتبته بعد طلاق شقيقته بسبب خلافات أسرية، مدعيًا أن المجني عليه وبخه وحاول طرده من منزلهـ فحدثت بينهما مشاجرة ولم ينتبه إليهما أحد من سكان العقار بسبب وجود أغلبهم بالخارج وقت العمل.

خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم بقتل طليق شقيقته

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، إن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب اتهام النيابة العامة المسند إليه وتم حبسه على ذمة التحقيق، وأدلة الجريمة كاملة وأولها اعتراف المتهم، وهو ما توافق مع رواية شهود العيان الذين شاهدوه في مسرح الجريمة وفشلوا في الإمساك به.

وأضاف «سيد» في حديثه لـ«الوطن»، أن عقوبة المتهم بقتل طليق شقيقته في المرج، وفق القانون، هي الإعدام شنقًا في حالة استخدام المحكمة الشق المشدد في القانون، وقد تصل للسجن المؤبد في حالة إذا ما وصلت للمحكمة معلومات أخرى مؤكدة تبين أن الجريمة حدثت وقت مشاجرة بين الجانبين.