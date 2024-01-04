رئيس جامعة القناة يُهنئ أسامة ربيع لاختياره ضمن قائمة أقوى التنفيذيين بالشرق الأوسط

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ لاختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 في قطاع الخدمات اللوجستية، وفقاً لما أعلنته مجموعة فوربس.

اختيار ربيع للعام الثالث

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن هذا الاختيار يأتي للعام الثالث على التوالي، مؤكداً أن الفريق أسامة ربيع رمز من الرموز الوطنية، وله إسهاماته واضحة في التطوير والتنمية بهيئة قناة السويس.

يُذكر أن قائمة فوربس هذا العام ضمت 100 قائد أعمال من جنسيات مختلفة، من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز 15، ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.

معلومات عن الفريق أسامة ربيع

يذكر أن الفريق أسامة ربيع تولي منصب رئيس هيئة قناة السويس عام 2019 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه منصب نائب رئيس الهيئة خلفا للفريق مهاب مميش وهو من مواليد 15 يونيو 1955، وتولى عدة مناصب منها قائد القوات البحرية، ونائب رئيس هيئة قناة السويس.