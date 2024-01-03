أشرف العشري: 2024 عام الشرق الأوسط بامتياز

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن العام 2024 هو عام الشرق الأوسط بامتياز، نظرا لمجموعة من المعطيات، فإننا ذاهبون للتصعيد بعد تفعيل إسرائيل لبروتوكول ميونيخ في بيروت.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بعد عملية ميونيخ 1972 التي نفذتها جماعة أيلول الأسود، التي انتهت بمقتل 11 رياضيا إسرائيليا، تم التوافق في المخابرات الإسرائيلية على بروتوكول ميونيخ الذي يتيح مطاردة وتصفية كل القيادات الفلسطينية.

وأكمل أن هذا البروتوكول جُمِّد بعد اتفاق السلام في أوسلو، وعاد تدريجيا بعد ذلك، لكن يبدو أن في اجتمعات الوزراء الإسرائيليين خلال الأيام الماضية، اُتُّفِق على عودة هذا البروتوكول للقصاص من قادة حماس بعد هجوم 7 أكتوبر، وقيادات المتعاطفين معهم مثل الجهاد، وهناك اغتيالات أخرى في الطريق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد بعد أن ترد الفصائل على الاغتيالات.

وأوضح أن خبراء السياسة في الساعات الماضية رجحوا أن يكون هناك للمرة الأولى استهداف مباشر للداخل الإسرائيلي، بعد توعد الرئيس الإيراني برد مزلزل على تفجير كرمان، لكن لا أحد يعرف هل سيُرَدّ من إيران مباشرة أم من أحد وكلاء إيران، بخاصة من الحوثيين الذين لديهم معلومات كل السفن المارة في البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الهجمات في البحر الأحمر ستصطدم بالتحالف الجديد الذي نظمته أميركا لحماية البحر الأحمر، والمكون من 20 دولة، لكنهم يخشون تحول البحر الأحمر الذي تمر منه 40% من تجارة العالم، إلى ساحة حرب بين إيران وأمريكا.