كيفية الحصول على رقم التعريف الضريبي.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رقم التعريف الضريبي (TIN) هو رقم فريد يُستخدم لتحديد الأغراض الضريبية للأفراد أو الشركات، وهو من المعلومات الشخصية المهمة لكل شخص، لأنّه يُستخدم في العديد من الأغراض، لذا يتساءل الكثيرون عن كيفية الحصول على رقم التعريف الضريبي، وهو ما نوضّحه عبر السطور التالية.

أهمية رقم التعريف الضريبي

يُعد رقم التعريف الضريبي من أهم المعلومات الشخصية، التي يجب أن يمتلكها كل شخص، فهو يُستخدم في العديد من الأغراض المهمة، والتي من أهمها:

- تقديم الإقرارات الضريبية.

- الحصول على الخدمات الحكومية.

- فتح حساب بنكي.

- الحصول على قرض.

كيفية الحصول على رقم التعريف الضريبي

ولكي يتمكن الشخص من الحصول على رقم التعريف الضريبي، يجب أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصّة، وإليك الشروط المطلوبة للحصول عليه:

الشروط المطلوبة للحصول على رقم التعريف الضريبي

تختلف الشروط المطلوبة للحصول على رقم التعريف الضريبي بحسب بلد الشخص، لكن بشكلٍ عام، فإنّ هذه الشروط تتضمن ما يلي:

- أن يكون الشخص مواطنًا أو مقيمًا في البلد الذي يتقدم فيه للحصول على رقم التعريف الضريبي.

- أن يكون الشخص قد بلغ السن القانونية.

- أن يكون الشخص لديه رقم تعريف شخصي، مثل رقم الهوية الشخصية أو جواز السفر.

الأوراق المطلوبة للحصول على رقم التعريف الضريبي

تختلف الأوراق المطلوبة للحصول على رقم التعريف الضريبي بحسب بلد الشخص، لكن بشكلٍ عام، فإنّ هذه الأوراق تتضمن ما يلي:

- نموذج طلب الحصول على رقم التعريف الضريبي.

- صورة من رقم التعريف الشخصي.

- صورة شخصية.

- إيصال سداد رسوم الحصول على رقم التعريف الضريبي.

خطوات الحصول على رقم التعريف الضريبي

يحصل أي شخص على رقم التعريف الضريبي، من خلال الجهة المختصة في بلده، وتختلف خطوات الحصول عليه من بلد إلى أخرى، لكن بشكلٍ عام، فإنّ هذه الخطوات تتضمن ما يلي:

1. زيارة الجهة المختصة للحصول على نموذج طلب الحصول على رقم التعريف الضريبي.

2. ملء نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة.

3. تقديم الأوراق المطلوبة.

4. دفع رسوم الحصول على رقم التعريف الضريبي.

5. استلام رقم التعريف الضريبي.

مدة صلاحية رقم التعريف الضريبي

قد تختلف مدة صلاحية رقم التعريف الضريبي حسب البلد المتواجد به الشخص، لكن بشكلٍ عامٍ، فإنّ مدة صلاحية رقم التعريف الضريبي هي 10 سنوات.