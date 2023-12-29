أحمد فايق: جيل «زد» سيحقق حلم أن تصبح مصر رقم 1 عالميا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد فايق، إن جيله خلال مرحلة الشباب كان يقرأ روايات تسمى «ملف المستقبل»، وكانت هذه القصص بالنسبة لهم هي المتعة الكبيرة والرفاهية كلها، وكان محتوى هذه الروايات أن مصر ستكون في يوم من الأيام أفضل دولة في العالم، وتسببت هذه الروايات، التي كان بطلها ضابطا مصريا في المخابرات العلمية المصرية، وهو المقدم «نور».

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن هذه الروايات تسببت في خلق الحلم داخل هذا الجيل، وهناك نوعية من الكلام لا أحد يستوعبه غير بعد 20 أو 30 سنة، مثل كلام مصطفى أمين عن المستقبل، هذه المقالات كتبت منذ عشرات السنوات، وكأنه يرى اليوم.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى محمود في «العلم والإيمان»، وكل الذي كان يقوله على أنه ربما يكون من الأساطير التي ستحدث في المستقبل أصبحت شيئاً عادياً وملموساً بالنسبة لنا، وعندما تجد مقالاً للأستاذ مصطفى أمين يقول إن التواصل سيكون عن طريق جهاز هاتف وسيكون في يدك أو جيبك، وقتها هذا الكلام كان مخيفاً في زمن كانت الناس تستخدم فيه الهاتف التقليدي الأسود.

وواصل: «أقول هذا الكلام، احترامًا وإجلالا لجيل زد، هم الشباب أو الجيل الذي سيحقق حلمنا بأن تكون مصر الدولة رقم 1 على الصعيد العالمي، نعم هناك معطيات بذلك، والتي تشير إلى أن هذا جيل مختلف تمامًا، فكل دولة لديها كنوز لكن الكنز الأكبر التي تمتلكه مصر هي عقول شباب جيل زد».