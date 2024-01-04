رامي صبري يطلق 3 أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»

أطلق الفنان رامي صبري، قبل قليل، أول ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، من بداية العام الجديد، في مفاجأة لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

تحمل الأغنية الأولى لـ«رامي» في ألبومه الجديد اسم «النهايات أخلاق»، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم، وجيتار شريف فهمي، ووتريات تامر غنيم.

وجاءت الأغنية الثانية لرامي صبري، باسم «بين الحيطان»، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر.

شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد، أغنية «حلفتك بالليالي»، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري، وتشيلو إيهاب سمير، وجيتار مصطفى نصر.

أعد رامي صبري، مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات المقبلة، ضمن انطلاقة ألبومه الجديد، إذ عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.