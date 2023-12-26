رامي صبري يشعل استديو برنامج «صاحبة السعادة» بباقة من أروع أغانيه

أشعل الفنان رامي صبري، الأجواء داخل إستوديو الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC»، بأغنية «يمكن خير».

إسعاد يونس تصفق لرامي صبري

وتفاعلت إسعاد يونس، مع الأغنية بترديد كلماتها وبالتصفيق لأداء رامي صبري خلال أداء أغنية «يمكن خير».

كما قدم رامي صبري باقة من أروع أغانيه، ومن بينها «حبيبي الأولاني»، وميدلي لمجموعة من أغانيه المميزة.

لعبة رامي صبري مع الإنتاج

وأشار رامي صبري إلى أنَّه تعلم كيفية تحقيق الربح من الأغنية بنفسه، وأنَّه أصبح يتحكم في كل تفاصيل الإنتاج من حجز المكتب والتصوير واختيار المنتج والأغنية وموعد طرحها، كما كشف عن أحدث أعماله الفنية التي طرحها مؤخرًا، وهي أغنية «كعبك عِلي» التي حققت نجاحًا كبيرًا على موقع يوتيوب، وهي من كلمات تامر حسين وألحانه وتوزيع جلال حمداوي.

وأضاف أنَّه طرح قبلها أغنية «ملك الفرفشة» التي تحمل نفس الطابع الكوميدي والمرح، وهي من كلمات تامر حسين وألحانه أيضًا، ولكنها تميزت بتعاونه لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندي.