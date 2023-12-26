بعد نجاح حلقته مع إسعاد يونس.. رامي صبري يستعد لحفل رأس السنة

يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفلة كبيرة على هامش احتفالات رأس السنة الجديدة 2024، وذلك بأحد الفنادق في منطقة السلام، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

حفلة رامي صبري برأس السنة

وكان رامي صبري، حرص على الترويج لحفلته برأس السنة، عن طريق نشره فيديو لبعض الأغاني التي يؤديها بالحفلة، معلقا عليه: «حفل رأس السنة 2024».

حلقة رامي صبري مع إسعاد يونس

وكان رامي صبري، حقق صدى كبيرا بحلقته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، أمس، عبر شاشة قناة «dmc».

يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرا، أغنية جمعته بالفنانة روبي، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي جاءت تحت عنوان «سعادتك من جواك».