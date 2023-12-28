رامي صبري يعلن موعد ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»

أعلن الفنان رامي صبري، عن ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، المقرر طرحه قريبا خلال العام الجديد 2024، وتوقع عدد كبير من الجمهور، أن يكون الألبوم به أغنيات درامية كثيرة.

رامي صبري يعلن ألبومه الجديد

ونشر رامي صبري، جزء من أغنية «النهايات أخلاق»، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات«إنستجرام»، والتى جاءت كلماتها: «وبعدين ياسنيني أنا البعد أذيني فارقه طلع عيني اتهديت»، وعلق قائلا: «النهايات أخلاق.. ألبوم جديد Soon 2024».

وحظي منشور رامي صبري، على ردود فعل كبير من الجمهور، إذ كتب أحدهم«ايه الجمدان ده يا روميو»، قال أخر:«نجم الجيل».

وفى سياق أخر يستعد الفنان رامي صبري، لاحياء حفلا غنائيا يوم رأس السنة، بأحدي الفنادق بمنطقة السلام، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.