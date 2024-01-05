انتهاء أعمال خط سيب الزينية في الأقصر

صرح العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بشمال الأقصر، إنه تم الانتهاء من أعمال خط سيب الزينية والأعمال الميكانيكية، وجار العمل الآن على ردم الحفر وفتح الطريق وإعادة الشيء إلى أصله، بالنسبة لتلفيات الأرض المزروعة من قبل المواطنين كما تم فتح مجرى المياه الذي تم ردمه نتيجة أعمال الحفر وزراعة الأرض.

ربط محطات الصرف الصحي

وأكد رئيس مدينة الزينية أنه يتم العمل على تحسين الوصلات المنزلية وتم الوصول إلى شارع السيدة زينب في بنجع جاد الكريم. كما بدأ العمل فعليا في ربط محطات الصرف الصحي الزينية قبلي والزينية بحرى، والصعايدة والعشى، بمحطة الشعراوى بالمدامود بحرى وحتى محطة المعالجة الرئيسية المقامة على 16 فدان بالمدامود بحري، وبدأت أولى العمليات بربط السكة الحديد بمزلقان الصعايدة بعمق 12 متر تحت خط قطار القاهرة أسوان في الكيلو 661/800، وبطول 360 متر، وقطر 1200 مم، وبداخلها خط حامل بقطر 710 مم. وتم تحديد مدة شهر واحد فقط لتهدئة القطار.