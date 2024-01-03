«تعليم الأقصر»: تخصيص قاعات لتقديم مراجعات نهائية لطلاب الإعدادية والثانوية

اجتمع الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اليوم الأربعاء، بمديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لبحث سبل الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

مراجعات نهائية

ووجه وكيل تعليم الأقصر بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفأ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات بأجر رمزي؛ تخفيفاً على أولياء الأمور.

وأوصى «عثمان» الموجهين بتقييم أداء المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول؛ وذلك للوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، بغرض التحسين المستمر.

وعُقِد الاجتماع بحضور صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وعلاء الدين أبو الحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وعبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

وفي السياق ذاته، وكيل وزارة التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية بتقديم خطط واضحة لمتابعة سير الامتحانات بالمدارس، وذلك داخل كل إدارة.