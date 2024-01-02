تسليم 233 مشروعا متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

سلّم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، مشروعات التمكين الأقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الأجتماعى للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامج تكافل وكرامة، والذي يتم تنفيذه من قبل برنامج «فرصة»، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بحضور العميد عمر حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، والعميد أبراهيم كمال، مدير المشروعات بجمعية الأورمان و مصطفى عيد، منسق برنامج فرصة بالأقصر.

برنامج «فرصة» يوفر فرص عمل

وأوضح محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في الأقصر، أن برنامج «فرصة» يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي .

تسليم 233 مشروعا متناهي الصغر

وأشار العميد إبراهيم كمال، مدير المشروعات في مؤسسة الأورمان بالأقصر، إلى توزيع 233 مشروعا متناهي الصغر على 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، وبلغت قيمة كل مشروع 25000 جنيه تقريبا، وذلك لدعمهم في بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.