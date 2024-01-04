طرح أراضٍ استثمارية بجهاز مدينة طيبة الجديدة في الأقصر

أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، طرح أراضٍ استثمارية عن طريق التخصيص الفوري على الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، لتوفير مزيد من الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

الفرص الاستثمارية المطروحة

وأوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس الجهاز، أن الفرص الاستثمارية المطروحة، كالتالي:

- قطعة أرض دون رقم بمساحة 17156 م2 بنشاط تجاري إداري ترفيهي بمدخل المدينة.

- قطعة أرض رقم 19 بمساحة 1937 م2 بنشاط لوجيستي بحي المدخل.

- قطعة أرض رقم 23 بمساحة 892 م2 بنشاط لوجيستي بحي المدخل.

كيفية التقديم

وأشار رئيس الجهاز إلى أن التقديم على هذه الفرص، سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين حتى 15 يناير 2024، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم الدخول على رابط موقع بوابة خدمات المستثمرين.