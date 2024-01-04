محافظ الشرقية يصدر قراراً بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن .

وتضمن قرار محافظ الشرقية رقم 27 لسنة 2024 تكليف كل من :-

• محمد أحمد عطية العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

• محمد عبد المنعم رمضان احمد رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام للقيام بعمل رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

• معاذ محمد ناصف عبد العزيز رئيس مركز مدينة منشأة أبو عمر للقيام بعمل رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

• عمرو مصطفي محمد فتحي رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن «الحسينية - الإبراهيمية - منشأة أبو عمر - صان الحجر القبلية»، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.